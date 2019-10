Despiden de ‘Hoy’ a Mhoni Vidente y ella les manda una predicción

CDMX.- La astróloga Mhoni Vidente reveló que la productora del programa ‘Hoy’, Magda Rodríguez, la despidió del matutino a pesar de que su contrato vencía hasta diciembre, por lo que la decisión le pareció un tanto rara.

La vidente se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del matutino de Televisa, pero esto no le importó a la producción y le informaron que su última participación a cuadro fue este martes 29 de octubre.

Bajo la producción de Magda Rodríguez, Mhoni Vidente estaba a cargo de la sección ‘La Ruleta Esotérica’ que se transmitía los martes, pero este 29 de octubre ya no apareció.

Esta mañana, en entrevista telefónica con el periodista Javier Alatorre, Mhoni explicó que Magda Rodríguez le habían dado las gracias a pesar de que su contrato vencía hasta diciembre.

Dice Magda que los ejecutivos ya no querían que estuviera ahí, por equis cosa. Que no era la manera, si yo te ayudo, si soy cumplida, si te ayudo a trabajar, pero me dijeron que los directivos ya no querían que estuviera ahí, pero ellos mismos no se van a disparar en el pie, lo más raro es que la producción ya se iba a terminar en diciembre”, cuestionó Mhoni.