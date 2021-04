CDMX.- Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’, ha actuado en cintas taquilleras como “The Fast and The Furious”, “Jumanji: Welcome to the Jungle” y “San Andreas”, y próximamente podría hacer el papel del presidente de Estados Unidos ¡en la vida real!

Un sondeo online realizado en el país norteamericano dio como resultado que el 46 por ciento de la gente quiere que ‘La Roca’ sea su presidente.

La Roca interpreta al personaje de Luke Hobbs en "The Fast and The Furious"./ FOTO: Google

Fueron 30 mil 138 participantes quienes no dudarían en darle su voto a quien también fue un luchador profesional para la WWE hasta su retiro oficial en 2019.

El medio USA Today le preguntó a ‘La Roca’ hace cinco años si en un futuro consideraría ser presidente de Estados Unidos. En ese año, el actor promocionó la película “Central Intelligence”, que a los cines mexicanos llegó bajo el título “Un Espía y Medio”.

Consideraría una carrera presidencial en el futuro si es lo que la gente quiere. Realmente lo digo en serio, y no soy frívolo de ninguna manera con mi respuesta. Eso dependería de la gente", afirmó.

'La Roca' es una de las celebridades más queridas y poderosas de Hollywood./ FOTO: Especial

Angelina Jolie y Tom Hanks también son votados

En la misma encuesta online realizada en Estados Unidos, el 29 por ciento de los participantes dijo que también respaldaría a Matthew McConaughey para gobernador de Texas, algo que el actor de “Interstellar” y “Magic Mike”, ha dicho que le gustaría.

La estrella Angelina Jolie tendría el respaldo de un 30 por ciento, mientras que 27 por ciento elegiría a la conductora Oprah Winfrey y un 22 por ciento al actor Tom Hanks.

Dos de cada tres consultados dijeron que las celebridades pueden ser buenos políticos si tienen el respaldo de un buen equipo.