Quién es Siddhartha el papá del primer hijo de Yuya

CDMX.- A todos nos dejó sorprendidos la noticia de que Yuya se convertirá en madre, pero ¿quién es Siddhartha el padre de su primer hijo?

Lo que sabemos es que anunciaron su relación en 2019, tras el rompimiento de Mariand con Beto Pasillas, otro youtuber que le ayudaba a hacer sus videos.

Fue en León, que en un concierto, Siddhartha le dedicara el show, y fue ahí donde se supo que las cosas iban en serio, pues tanto ella como Siddharta, fueron muy discretos de lo que tenían.

Y un guapo cantando y quería compartirlo con ustedes", escribió la youtuber en la imagen que inmediatamente generó conmoción redes.

Siddhartha es un conocido productor tapatío, tiene 35 años de edad, y formó parte de Zoé como baterista.

Sus inicios en la música fueron a muy temprana edad, Siddhartha se involucró en una buena cantidad de proyectos musicales con amigos de la escena local en Guadalajara, de manera paralela a su trabajo como Drum Tech de Alejandro Pérez “Orco”, baterista de Azul Violeta, cuando la banda lanzó su disco “Mini-Multi”.

Durante aquella experiencia, Orco tuvo un desafortunado accidente que lo obligó a dejar de tocar durante una buena parte de la gira, con lo que Siddhartha tomó su lugar temporal, habiendo así logrado profesionalizar su vocación y logrando enfrentar por primera vez a un público en vivo.

La trayectoria del músico, ha sido larga y también sobresale su faceta de productor musical, como en los proyectos “Fruta Vol. 1 y 2” de Caloncho y en el álbum debut de la banda Technicolor Fabrics “Run... The Sun Is Burning All Your Hopes” y para su tercero “Bahía Santiago”, así como también en temas para la cantante pop Sasha Sokol.

Compartieron este lindo momento. FOTO: CAPTURA