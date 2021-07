Enero del Moral impacta con su voz al abrir el concierto de María José (VIDEO)

Porque no hay fecha que no se cumpla y plazo que no se venza y el cantante guanajuatense Enero del Moral lo cumplió, al abrirle el concierto a la coach de “La Voz” María José.

El intérprete se presentó con buen éxito en el Foro Telcel de la Feria de Verano León 2021.

Con mucha energía y entre porras apareció en el escenario el originario de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Enero lució un llamativo atuendo y todo su talento. / Foto: Fabricio Moreno.

"Agradezco a la grande cantante y a quien tanto admiro, María José, por haberme dado la oportunidad de poder abrirle su concierto esta noche tan especial", expresó Enero del Moral.

Durante su presentación, interpretó temas como “Sodio” de Danna Paola, “Rain on me” de Ariana Grande con Lady Gaga y “My heart will go on” de Celine Dion.

Las canciones que eligió para esta presentación demostraron su poderosa voz./ Foto: Fabricio Moreno.

"Que buena noche pasé, gracias por su aceptación y apoyo", dijo Enero agradecido.

La noche se prestó para dar a conocer su primer sencillo, el cual interpretó con dedicatoria para la comunidad LGBTQ+ y que dijo que se estrenará a finales de año.

Antes de despedirse, interpretó la canción “Así no te amará jamás”, tema con el que audicionó en “La Voz” y se sumó a la fila de participantes del equipo de Edith Márquez.