Fan de Vicente Fernández habla sobre tocamiento inapropiado (VIDEO)

Cuidad de México.- Luego de la controversia que se desató por un video donde el cantante Vicente Fernández toca el seno de una fan, ésta decidió romper el silencio y hablar al respecto.

Condena acción inapropiada del cantante

La joven apareció en un nuevo video y confesó sentirse violentada y enojada con el "Charro de Huentitán" y acusó que "todos lo están defendiendo".

El hecho de que sea Vicente Fernández no significa que debamos defenderlo y cuestionarme. Se aprovechó de su fama".

Asimismo, la joven explicó que realmente no se dio cuenta del tocamiento inapropiado del cantante mexicano hasta que vio la fotografía.

Es muy díficil sentir algo, especialmente porque la mano estaba en la parte de abajo. Realmente no me di cuenta hasta que vi la foto".

Y agregó que "no me importa que sea Vicente Fernández él no debió haber tocado mi cuerpo sin mi permiso especialmente en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado este tipo de acciones".

Fan de Vicente Fernández rompe el silencio @deprimeramano�� https://t.co/Aki7IwF7Zg — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 21, 2021

