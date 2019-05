Frida Sofía le pone de ejemplo a Gloria Trevi a su mamá

Miami.- Frida Sofía volvió a acaparar la atención de los medios de comunicación. Ahora acusó a su mamá Alejandra Guzmán de no querer llamarle a un ejecutivo de Sony Music para que la atendiera para hablar de su incursión a la música.

Frida Sofía ha dado entender ante los medios de comunicación lo mucho que le duele el abandono de su madre, Alejandra Guzmán. Foto: Especial.

Aclaró que no quería que Alejandra Guzmán le pusiera todo en bandeja de plata, sino más bien que le avisara al ejecutivo que ella le marcaría para hablar de proyectos.

Sí se la pedí (la ayuda) alguna vez... Le estaba yo pidiendo a mi mamá: le puedes decir nada más que le voy a marcar, no que me ayudes ma (sic), en nada, ¿me entiendes?, pero nunca quiso ayudarme, así como ella se queja de que su mamá nunca la quiso ayudar, qué hipócrita”, señaló Frida Sofía.

No sólo eso, Frida Sofía también declaró que su mamá le rechazó la propuesta de abrir el “Versus World Tour”, gira que emprendió al lado de Gloria Trevi.

“Me dijo: pues no creo porque esto es un Versus Tour y dije ¡bueno! tienes razón, pues en realidad es Versus Gloria con Alejandra y pues igual y no es el momento, yo creo que tres días después abrió el show el hijo de Gloria Trevi y ahí sí me cag..”.

Frida Sofía dijo que enterarse la hizo sentirse más decepcionada de su mamá, al tiempo que valoró a Gloria Trevi, quien sí apoya y está con sus hijos.

Le mande un mensaje y le dije: ¿es en serio?. Y yo ¡que lastima!, le dije: que envidia que Gloria apoye a sus hijos de esa manera”, finalizó Frida Sofía, nieta de Silvia Pinal.

¿Qué se rompió entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán?

Frida Sofía, quien está próxima a lanzarse como cantante, contó que no es la primera vez que su mamá, Alejandra Guzmán, se relaciona con un ex novio de ella.

Agregó que entre ella y su mamá ya no hay comunicación, ni respeto, incluso no tienen contacto alguno.