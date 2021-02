Gaby Crassus se despide de Rodrigo Mejía; en 3 meses también perdió a su madre y suegro

México.- La exconductora de ‘Al Extremo’, Gabriela Crassus, compartió un emotivo mensaje en su cuenta Instagram dedicado a su esposo, el actor Rodrigo Mejía quien murió por COVID-19. Esta sería la tercera pérdida que enfrenta en menos de tres meses, pues a finales del 2020 perdió a su madre y hace unos días a su suegro.

Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas... Amor de mi vida por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer...", escribió.