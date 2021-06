HBO Max apuesta con ‘programación retro’ a su llegada a México

CDMX.- Los fans de series y programas emblemáticas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Matrix y el Universo de DC con títulos como La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Mujer Maravilla 1984, Guasón y Superman & Lois, podrán gozarlas con la nueva plataforma HBO Max.

Cabe mencionar que los usuarios de AT&T y Megacable podrán contratar HBOMax de forma directa, como parte del paquete de contratación de sus servicios. Además de que la nueva plataforma, es la competencia más grande para Disney+.

Las series más buscadas se encontrarán en HBO. FOTO: ESPECIAL

Entre la programación nueva, resaltan ‘los viejos confiables’ como: Friends, The Big Bang Theory, Los Soprano, Game of Thrones y Sex and The City, entre otras; así como estrenos y producciones originales de HBO, Warner Bros., Max Originals, el Universo DC y Cartoon Network.

Además contarán con series, documentales, realities y producciones infantiles; la nueva plataforma traerá películas de Warner Bros. a tan solo 35 días después de su estreno en las salas de cine en México.

El ejemplo más reciente es el estreno de Kong vs Godzilla, que se estrenó en las salas de cine, pero puede gozarse en exclusiva en la plataforma.

King Kong y Godzilla son otro de los atractivos. FOTO: ESPECIAL

También contará en exclusiva con importantes franquicias como: La Saga de El Señor de los Anillos, Matrix y el Universo de DC con títulos como La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Mujer Maravilla 1984, Guasón y Superman & Lois, sólo por mencionar algunas.

Las películas de estreno estarán en exclusiva en la plataforma. FOTO: ESPECIAL

Cabe destacar que el grupo de poder adquisitivo actual se ubica entre los 30 y 45 años de edad, población con cuenta con niños pequeños y son fans de los ya mencionados programas, por ende, la programación piloto se enfoca en este grupo de personas.

También contará con la Champions League, con 138 partidos de la competencia.

¿Dónde se podrá ver?

HBO Max estará disponible en televisores, smartphones y tabletas; y se podrá contratar en paquete con Megacable en su sitio y los usuarios de la compañía telefónica tendrán acceso a través de la App Store y Google Play, con su número AT&T como método de pago.

El costo de la plataforma será de tres meses del plan estándar por 399 pesos; 12 meses del plan estándar por mil 249 pesos al año y tres meses del plan móvil por 269 pesos.

Friends es parte del paquete. FOTO: FB

¿Cómo contratarla?

Será necesario iniciar el registro por medio de su sitio web que será habilitado el 29 de junio. En un inicio ofrecerá la posibilidad de iniciar sesión o crear una cuenta en la que nos pedirá datos como nombre, correo y otros datos de contacto.

También pedirá una tarjeta de crédito o débito para realizar el primer pago mensual. Es importante recordar que HBO Max ofrece siete días gratis del servicio, al finalizar el periodo iniciará el primer mes cobrado con anterioridad.

El Joker será parte de la programación. FOTO: FB