Yahir feliz por streaming de 'Hoy no me puedo levantar'

CDMX.- Uno de los famosos que más se ha movido en cuarentena es Yahir, pues no sólo ha estado en teatro, como coach de ‘La Voz México’, y como estelar en la obra de teatro “Hoy no me puedo levantar”.

La obra de teatro tendrá su estreno en streaming a través de la plataforma de Cinépolis Click, este 21 de junio.

En entrevista, Yahir platicó sobre este acontecimiento, que representa esperanza para todos los que trabajan en esta industria, y que han reducido su salario.

Vamos arrancando con ‘Hoy no me puedo levantar’, con María León, una mujer muy talentosa, que se entrega, conozco a María y es un gusto compartir escena”, dijo.

“Hoy no me puedo levantar” cuenta con la participación estelar de María León y Yahir. Se desarrolla en los años 80 en España. En un pueblo, dos amigos deciden ir a la ciudad para formas un grupo: Mario y Colate. Ambos dejan atrás su vida en el pueblo y se van a Madrid para probar fortuna en el mundo de la música.

Es una bendiciòn volver a pisar el escenario, es algo que a mí la verdad me llenó de nostalgia, fue sorprendente el tema, cómo llegó este proyecto; me llevó a valorar mucho, y tener ese cariño y respeto, ahora tenemos una segunda oportunidad”, dijo desde Mérida.

Para Yahir, el tema de la pandemia le dio tiempo para preparar a conciencia sus temas.

La preparaciòn es muy importante, los proyectos alternos han salido bien, en radio, televisión, la parte musical, y bueno tenía una deuda de hacer canciones nuevas, y aproveché este momento y estoy contento con lo que tenemos, no pudimos salir con música nueva, pero estaremos estrenando sencillo en un mes”, adelantó.

La promoción seguirá siendo streaming, no creo que tengamos el aforo al 100% para mostrar el sencillo”.

Yahir, compartió que el COVID-19 le trajo la oportunidad de tener más tiempo para el ejercicio, lo que fue un escape para su carrera.

Por lo pronto, todo está listo para el streaming de “Hoy no me puedo levantar”, a través de Cinépolis Click este 21 de junio.