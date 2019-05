Ingrid Coronado agradece a fans, pero divide opiniones por ir a Hoy

CDMX.- La asistencia de la ex conductora de TV Azteca, Ingrid Coronado, al programa Hoy de Televisa, dividió la opinión de la audiencia de ambas empresas.

Hace unos días, la ex conductora de "Venga la Alegría" también estuvo en el programa "Intrusos", conducido por Pepillo Origel, Aurora Valle, Martha Figueroa y Atala Sarmiento, donde presentó su libro “Simón y El sauce llorón”.

En un principio se especulaba que las conductoras estelares de Hoy, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, no le darían la bienvenida, pero la segunda la recibió con alegría y le recalcó que “esa era su casa”.

Aunque no todos estuvieron de acuerdo con esto, fans del programa se pronunciaron en las redes sociales para cuestionar su asistencia al programa, pero otros lo aplaudieron.

Me desperté para ver Hoy a gusto y que veo a esta mujer, ojalá y esté de invitada nada más”, escribió un fan.

Lo cierto que este es un “golpe bajo” para la producción de sus ex compañeros de “Venga la Alegría”, donde fue conductora estelar por años.

Que impacto ver ahí a Ingrid, pero me parece bien”, escribió otro seguidor del programa Hoy, en su cuenta de Instagram.

Otros señalaron que aunque Andrea Legarreta recibió sonriente a la ex esposa de Charly López, durante el programa se le vio incómoda.

Controlen a la ridícula de la Legarreta que anda insoportable con Ingrid, se notan las caras y mala vibra que le hace”.

“Porque en único compromiso que tenemos este lunes es ser felices, así disfrutamos de esta mañana ¡Ea, ea, ea!”, justificó la producción del programa en su cuenta de Instagram.

¿Galilea se fue de viaje a propósito?

Coincidencia o no, Galilea Montijo, conductora de “Hoy” no asistió al programa y más tarde subió a su cuenta de Instagram una fotografía para decir o justificar lo bien que la está pasando en New York.