Estados Unidos.- Jennifer Lopez y Ben Affleck conmocionan las redes sociales al ser captados juntos rumbo a Montana en Estados Unidos para supuestamente pasar unas vacaciones románticas.

Luego de que la cantante de “On the Floor” terminara su relación sentimental con Alex Rodríguez y el actor de “Batman v Superman: Dawn of Justice” con Ana de Armas, ambos están pasando tiempo juntos, pues fuentes cercanas aseguran que desde que terminaron hace casi dos décadas, siempre han sido buenos amigos.

Así lucían Ben Affleck y Jennifer Lopez cuando eran novios hace casi dos décadas./ FOTO: Google

Los paparazzis que los fotografiaron juntos en una camioneta rumbo al aeropuerto de Montana, han reactivado los rumores y chismes de un supuesto romance.

La intérprete de Selena Quintanilla se sentó en el asiento del pasajero mientras que Affleck tomaba el volante. Fuentes cercanas aseguraron al portal Page Six que ambos asistían a una fiesta en el Yellowstone Club Montana.

La camioneta blanca en la que fueron captados juntos Jennifer Lopez y Ben Affleck./ FOTO: Tomada de Six Page

Jennifer Lopez y Ben Affleck están emocionando a sus fans con estas fotos de su reencuentro./ FOTOS: Tomadas de Six Page

Y si bien otros informantes han insistido anteriormente en que los actores siguen siendo sólo amigos, los fans y varios medios retomaron las especulaciones amorosas entre Affleck y Lopez.

Son amigos ... nunca han dejado de serlo", le dijo una fuente a Page Six después de que Affleck fuera visto entrando y saliendo de la mansión de López en Los Ángeles en numerosas ocasiones.

Affleck, de 48 años, había visitado supuestamente a Jennifer, de 51, tres veces desde que regresó de República Dominicana, donde estaba filmando la película “Shotgun Wedding” junto a Josh Duhamel y el rockero Lenny Kravitz.

La gente tampoco pudo evitar notar que López cantó el clásico "Sweet Caroline", de Neil Diamond, una famosa canción de los Red Sox, durante su actuación en el show provacunas "Vax Live: The Concert to Reunite the World", todo mientras Affleck la miraba atento.

La historia de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Luego de conocerse en el set de filmación de la película “Gigli”, las estrellas se comprometieron en 2002 y los medios los apodaron "Bennifer".

La película "Gigli" del 2013 no tuvo éxito en la taquilla./ FOTO: Google

Tan enamorada estaba Jennifer, que Ben aparece en el video de su canción “Jenny from the Block”.

Las señales de que estaban con problemas sentimentales comenzaron a surgir cuando pospusieron su boda en 2003. Se separaron meses después, en enero de 2004.

En una entrevista con People hace cinco años, Jennifer admitió que su ruptura con Ben fue de las más dolorosas que ha vivido y dijo que con el tiempo entendió que entre ellos existió un amor muy real que hubiera sido eterno en otras circunstancia.

Creo que en otro momento, las cosas hubiesen sido distintas, existía un amor verdadero. No tratamos de tener una relación pública, sin embargo estábamos en el ojo de los fotógrafos y la prensa, era mucha presión”, dijo en aquel entonces.

* Con información de Agencia Reforma