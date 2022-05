México.- Julián Gil es el actor más reciente que desde la sala de Yordi Rosado, reveló un pasaje muy importante de su vida, cuando terminó su relación con Marjorie de Sousa, la mamá de su hijo, debido a que su suegra tenía problemas con el alcohol.

El actor de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” narró en el programa de YouTube cómo inició su relación con la también actriz de Televisa, desde que eran muy buenos amigos, hasta que una noche de 'copas' quedaron embarazados de Matías, su separación y el conflicto por la patria potestad del pequeño.

Julián Gil y Marjorie de Sousa iban muy bien en su relación sentimental, incluso él le dio el anillo de compromiso a ella para casarse y formar una familia con Matías, sin embargo, los problemas llegaron cuando su suegra se fue a vivir con ellos.

De acuerdo a la entrevista, la mamá de Marjorie de Sousa tiene problemas graves con el alcohol, lo que removió los traumas de la infancia del actor, pues sus padres sufrieron esta adicción.

Antes de abordar de lleno el tema de Marjorie, Julián recordó cuando era un niño y veía a sus padres embriagarse desde las 10 de la mañana.

“Era una enfermedad bien agresiva, yo recuerdo verlos desde las 10, 11 de la mañana tomando y ya borrachos, era muy duro sobre todo ver que ellos querían salir de eso, los vi luchar a los dos por dejar de tomar y no podían”, recordó.

Julián Gil fue entrevistado por Yordi Rosado para su canal de YouTube./ Foto: Instagram

El actor dijo que él y su familia intentaron ingresar a su madre a Alcohólicos Anónimos, sin embargo, ella no pudo superar la adicción.

“En el caso de mami nosotros la llevamos a Alcohólicos Anónimos pero nunca pudo zafarse del alcohol y para mí, en mi infancia, yo sufrí muchísimo verla siempre borracha. Yo no tomo, tomo casualmente porque me lleva mucho a recuerdos de ellos para mí es muy duro”, enfatizó.

Julián rompió en llanto al recordar que su mamá, a pesar de su alcoholismo, luchó por darle amor y luchar contra la enfermedad.

“Yo le tengo al alcohol un poquito de resentimiento, rabia, es una mezcla de sentimientos bien importante”, explicó.

Se interpone suegra entre Julián Gil y Marjorie de Sousa

De acuerdo a la versión del actor, él estaba dispuesto a formar una familia con Marjorie, a pesar de que su hijo más bien fue un desliz de una noche, pero su suegra, la señora Gloria Rivas, terminó por destruir esa relación.

Cuando Matías nació a finales de enero de 2017, su suegra ya vivía con ellos y como tiene un grave problema de alcoholismo, para él fue muy duro revivir su infancia.

“Se dice mucho que yo la abandoné y que no me quise hacer cargo… Yo no quiero culpar a nadie pero a veces me hago responsable de mis traumas de niño, como conté tuve padres alcohólicos. Una vez que nos vamso a vivir juntos Marjorie, yo, su perrito y su mamá, su mamá tiene un problema bien grave de alcohol, esa convencia a mi se me convirtió en una tortura, hasta ese momento Marjorie y yo nunca habíamos discutido”, detalló.

Marjorie de Sousa y el pequeño Matías, el hijo de Julián Gil./ Foto: Instagram

Luego, su suegra empezó a negarle al niño, hasta que Julián le propuso a Marjorie tres soluciones para mediar la situación, pero ella no aceptó ninguna.

“Cuando el nene tiene como un mes la señora no me dejaba acercarme al niño, no me dejaba tocarlo, no me dejaba… hay cosas muy internas que me las quiero guardar… Son cosas que yo le voy a contar a mi hijo”.

“Yo me siento con ella y le digo, ella sabiendo los problemas que tengo de infancia y le digo: ‘Marjorie no puedo estar aquí porque me afecta, me están dando ataques de ansiedad y no puedo vivir con tu mamá. Yo amo a Mati, yo te quiero mucho a ti, yo estoy dispuesto a sacar adelante esta relación pero yo no tengo porque someterme a esto una vez mas en mi vida innecesariamente’”.

“Te voy a dar 3 opciones: una es que me vaya a mi casa que vivo a 10 cuadras de aquí y vengo todos los días hasta que tú soluciones tu problema con tu mamá. Dos yo le alquilo una casa aquí a dos cuadras a tu mamá le ponemos alguien que la cuide y me quedo aquí y tres, mandamos a tu mamá otra vez con tu hermano’. Y ella me dice: ‘no, mi mamá no se va de esta casa, tú tienes dos opciones o te quedas o te vas y si te vas yo voy a entender que tú nos abandonaste’”, aseguró.

Tras esta drástica decisión, a menos de una semana, a Julián lo citó el abogado de Marjorie para exigirle 320 mil pesos de pensión y todo lo que ella pedía, luego él contactó a su propio abogado y desde entonces nunca han podido ponerse de acuerdo, inclusive el actor no puede ver a su hijo.