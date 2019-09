Kylie Jenner posa para Playboy y deja ver hasta los poros de su 'pechonalidad'

Estados Unidos.- La sensual socialité Kylie Jenner se dejó ver en lencería roja y, sin pudor, acercó su 'pechonalidad' a la cámara. La fotografía es para la revista de Playboy, cuya dirección creativa estuvo a cargo de su parejay padre de su hija, el rapero Travis Scott.

La fotografía fue compartida con los 146 millones de seguidores que tiene la empresaria en la red de Instagram, donde días antes la pareja ya compartió 'probaditas' de la sesión de fotos.

La primera en reaccionar a la fotografía de Kylie para la revista del conejito fue su hermana Khloe Kardashian, quien le escribió que se veía hermosa.

You are so beautiful Kylie!!!! Wow wow wow wow”.

En la imagen, en la que no se le ve el rostro a Kylie, posa con lencería roja de encaje que deja ver casi en su totalidad su busto, el cual se sostiene con una mano y le resalta un colgante de strass del conejito de Playboy.

Así le responde Kylie, de 22 años de edad, al padre de su hija, Stormi, en una entrevista que él le realizó para la revista y que está disponible en playboy.com.

Me encanta lo que están haciendo creativamente y cuando me presentaste la idea –que estarías detrás de la portada y de la dirección creativa y en control de las imágenes-, pensé que encajaba perfectamente , porque confío en ti y en tu visión”, le dice Jenner a Travis.

Scott: Kylie, estamos filmando para el número de placer de la revista. ¿Qué significa la palabra placer para ti?

Me agrada hacer cosas que la gente dice que no puedo hacer”.

Definitivamente diría que has roto los límites como una celebridad que también es un magnate. ¿Estarías de acuerdo?

Sí, pero todavía me quedan millas por recorrer. Pero estoy realmente orgullosa de mí misma por las cosas que he logrado y trabajado duro”.

¿Puedes hablar de un recuerdo cuando sientes que superaste las expectativas?

¿El reconocimiento cambia la forma en que vives tu vida?

Realmente no parece que hayas terminado de expandir tu marca. Te escuché hablar el otro día. ¿Hablabas de vinos y mantelería?

No he comenzado con el vino y la ropa de cama, pero creo que probablemente nos escuchó marcar todo en diferentes categorías para que, si alguna vez decido salir con vino o ropa de cama, esté listo. Después de que construimos Kylie Cosmetics, siento que encontré una pasión por construir desde cero y crear negocios y nuevas empresas. Ahora que conozco todo el proceso realmente bien, me resulta fácil y es realmente divertido y definitivamente una pasión para mí. Acabamos de lanzar Kylie Skin no hace mucho tiempo, y ha sido un gran éxito. No puedo esperar para seguir expandiéndome y creando cosas nuevas.