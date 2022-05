Neonfly será la encargada de abrir el concierto de Epica en León

León, Guanajuato.- La banda británica Neonfly será la abridora del concierto de Epica en el Foro del Lago el próximo 21 de mayo.

Formada por Frederick Thunder (guitarra), Paul Miller (bajo), Willy Norton (voz) y Declan Brown (batería), NeonFly ha lanzado tres álbumes de estudio: The Future, Tonight (2021), Strangers In Paradise (2014) y Outshine The Sun (2011).

La banda acompañará a Epica en su show. Foto: Cortesía.

Esa noche sonarán éxitos como "Steal the world", "Beating hearts", "The future, tonight", "Heart of the sun", "Rose in bloom" y "This world is burning", entre muchas otras.

Epica recorrerá nueve ciudades de México con su "Omega Tour", siendo León la última escala de Simone Simons, Mark Jansen y compañía. Después de León, continuarán la gira en Israel, Estambul y Países Bajos.

Epica tendrá su show este 21 de mayo. Foto: Especial.

Según fuentes del Área de Prensa de Cantodea Producciones -promotora del evento- más del 75% de boletos ya está vendido. Los fans que deseen adquirir sus entradas pueden hacerlo en la tienda Irie Tours & Shop o vía electrónica en www.cantodeaproducciones.com