Laura Zapata asegura que José Joel maltrataba y explotaba a José José

CDMX.- Laura Zapata es una de las actrices a las que José Joel le quedó a deber cuando se puso en escena ‘Amar y querer’, obra con la que quiso rendirle homenaje a su padre, José José, pero lo único que causó fue que el ‘Príncipe de la canción’ tuviera que trabajar para pagar sus deudas.

Así lo dio a conocer Laura Zapata, quien participó en la obra en 2014, la cual no tuvo el éxito que se esperaba y debido a esto, el hijo de José José tuvo problemas con parte del elenco, incluida la actriz Laura Zapata, ya que les quedó a deber dinero por su trabajo.

Gracias a la convivencia que tuvieron en aquel año, Laura Zapata, de 63 años, sin querer decir muchos detalles señaló que lo del dolor por la pérdida de José José ‘fue y es puro circo’.

Yo conviví con José en la obra de teatro y entonces me di cuenta de cosas que no voy a decir porque no me quiero poner en el ojo del huracán”, se limitó a decir.