León Larregui promueve no vacunarse contra COVID y Twitter cierra su cuenta

Ciudad de México.- El vocalista de Zoé, León Larregui, se encuentra en medio de la polémica después de que promoviera en sus redes sociales no vacunarse contra Covid-19.

Hace unas horas, el músico publicó en su cuenta de Twitter que la campaña de vacunación era una "faceta de control”.

No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crisp no es segura aún. Es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, de Roma. Me amenazarán o inventarán cosas de mi, pero es la verdad”, comentó el músico.