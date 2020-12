"Lo que viene es matar al bicho", Alfredo Adame da positivo a Covid-19

Ciudad de México.- El actor mexicano, Alfredo Adame, informó que recientemente dio positivo a la prueba de coronavirus (Covid-19).

Mediante una entrevista, el actor comentó que decidió acudir al hospital después de tener contacto con cuatro personas que también resultaron contagiadas.

Fui al hospital y me dijeron que en cuatro o cinco días me tenían el resultado y ayer me metí a la aplicación y dio positivo", reveló el actor a El Universal.