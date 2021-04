Luis Miguel, La Serie: Kevin Holt es el ‘incondicional’ Miguel Alemán Magnani

El actor Kevin Holt Valdés./ FOTO: Instagram

CDMX.- Para el actor Kevin Holt, el principal reto de interpretar a Miguel Alemán Magnani en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" fue transmitir la gran amistad entre el empresario y el cantante.

Aunque es una serie biográfica, no traté de personificar directamente a Miguel Alemán porque iba a ser muy complicado. La historia es sobre la vida de Luis Miguel, entonces me enfoqué a que se notara la amistad y confianza entre ambos, a que la gente viera qué tan cercanos son estos dos personajes, por qué confían uno en el otro. Buscaba que se viera que eran familia", expresó Holt en entrevista telefónica con AM.

Tuve la fortuna de platicar con Miguel Alemán unos minutos. La verdad es que lo agradecí mucho porque pude preguntarle cosas muy puntuales que necesitaba para mi personaje, pero sin indagar cosas que no eran necesarias porque al final es su vida personal. Es la primera vez que hago una serie biográfica y quería, dentro del respeto, hacerle preguntas que me iban a ayudar en las escenas que tenía, más que conocer a fondo como es él", agregó el joven actor.

Kevin Holt caracterizado como Miguel Alemán Magnani para "Luis Miguel: La Serie"./ FOTO: Instagram

Alexis Ortega, Kevin Holt, Vicente Tamayo y Diego Boneta, interpretan a: Jorge Van Rankin, Miguel Alemán Magnani, Roberto Palazuelos, amigos de Luis Miguel./ FOTO: Instagram

La opinión de Holt sobre el ex directivo de Televisa e Interjet es muy positiva.

Es una persona muy simpática, platiqué excelente con él. No tuvo problema en responder mis preguntas, se veía feliz por este proyecto y tuvo toda la apertura. ¡Ojalá le guste mi interpretación!".

A la izquierda Luis Migueel y Miguel Alemán Magnani de jóvenes, a la derecha, el empresario ahora./ FOTO: Especial

La serie, cuya nueva temporada se estrena este domingo 18 de abril, mostrará pasajes importantes de la vida del cantante que van desde el dueto con Frank Sinatra, el noviazgo con la cantante Mariah Carey el apoyo que Alemán Magnani le brindó en todo momento.

Sobre la relación entre Alemán Magnani y Luis Miguel no hay tantas cosas, incluso hay pocas imágenes. Me gustó escuchar la experiencia de los demás viéndolos a ellos dos como amigos. Quise escuchar a otras personas hablar de cómo los recordaban, fue lo que más me nutrió".

Respecto a la dinámica de trabajar con Diego Boneta, Holt enfatizó que su colega es muy profesional y accesible.

Prácticamente todas mis escenas son con Diego, mi relación con él es increíble, es una persona muy agradable, pudimos trabajar muy bien, y ese era mi objetivo", agregó.

Kevin Holt junto a Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel en la serie de Netflix./ FOTO: Instagram

VENA ARTÍSTICA

Kevin Holt lleva la actuación y el mundo del espectáculo en su ADN pues es nieto de Manuel "Loco" Valdés, quien lo inspiró y motivó a seguir su sueños:

Estoy todavía recordando a mi abuelo, porque el año pasado falleció, entonces todavía estamos en ese proceso de honrarlo, que es lo que quiero con mi carrera. Así como lo veían en la televisión, en sus shows, así era en la vida real".

Sobre el mejor consejo que el legendario actor le dio, Kevin respondió de inmediato.

Una vez me dijo 'Sonríe y persigue tus sueños', y nunca se me va a olvidar. A pesar de que las cosas pudieran estar mal, él siempre estaba con la frente en alto dándote buena onda para que las cosas salieran muy bien. Me llevo de él esa luz para cambiarte un día malo en un día bueno".

Kevin Holt de pequeñito en los brazos de Manuel 'Loco' Valdés./ FOTO: Instagram

TRAYECTORIA

"Loco por ti" (2020) con Jaime Camil y Sandra Echeverría

"Locas por el cambio" (2020) con Sofía Sisniega y Mariel Molino

"La Naranja mecánica" (2019, teatro)

"Plan V" (2018) con Natasha Dupeyrón y José Pablo Minor

El póster oficial de la película "Plan V", Kevin Holt a la derecha./ FOTO: Google