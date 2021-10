México.- Lyn May, quien destaca por siempre estar involucrada en la polémica, ahora volvió llamar la atención con una publicación que hizo en sus redes sociales, en la que invita a sus fans a ponerse botox, pero en vez de agradecerle la invitación, los usuarios se burlaron de su físico.

La exvedette de 68 años de edad se ha realizado un sinnúmero de cirugías y procedimientos estéticos, algunos de ellos han causado estragos en su rostro, es por eso que ahora que promocionó un método para ‘ponerse bonitas’ recibió burlas.

A través de su cuenta de Instagram, Lyn May publicó un video en el que invita a la gente a un evento en el que estará un doctor especializado en procedimientos estéticos.

Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga Lyn May”, escribió junto al video.

La también actriz se refirió a un evento que se realizará próximamente. “Hola amigas, las saluda su amiga Lyn May y las invito el día 9 con el doctor Gama a la clínica a que se pongan botox. Los espera su amiga Lyn May. Recuerden la clínica del doctor Gama para que se pongan botox, con Lyn May cantando y bailando para todas ustedes. Las amo”, explica en el breve clip.

La famosa además aprovechó para presumir su maquillaje, que estuvo a cargo de David Uribe Hernández. “Gracias a mi maquillista de Mexicali, gracias por mi peluca que me regalaste”.

Le exvedette presumió el maquillaje que le realizó un amigo quien le regaló una peluca. Foto: Instagram

Critican a Lyn May en redes

Tras la publicación del video en el que invita a ponerse botox, Lyn May recibió múltiples burlas debido a su deteriorado rostro, el cual ha sufrido cambios por múltiples cirugías.

“Y voy a quedar igual que usted con el botox?”, “Uy y si me queda la cara como la tuya”, “el PEOR ejemplo para dar esas recomendaciones preferiría morir”, “Emmm... No gracias”, “Si voy quedar como usted mejor no gracias”, “Safo me van a dejar como ella, es mejor natural”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Otros usuarios de Instagram prefirieron cuestionarla respecto a su supuesto embarazo, pues hace casi dos meses aseguró que estaba esperando un bebé junto a su novio Markos, después reveló que eran gemelos.

Lyn May aseguró hace casi dos meses que estaba esperando un bebé junto a su novio Markos. Foto: Instagram

“Y los bebes cuando nacen?”, “Y la pancita pa cuando?”, “Y la barriga del embarazo para cuando crece?”, le preguntaron algunos internautas, sin que obtuvieran respuesta.

