Ciudad de México.- Lyn May y Andrés García tuvieron un romance hace muchos años, aunque el actor lo ha negado en varias ocasiones, la actriz dijo al programa “Sale el Sol” que no está bien dotado.

La también vedette de 69 años, concedió una breve entrevista a su paso por la premier de la obra “Sie7e” en la Ciudad de México, y el reportero de “Sale el Sol” compartieron sus declaraciones.

Andrés García no mucho, muy poquito, está mejor Jorge Rivero”, aseguró Lyn May, quien al tiempo que se refirió al cuerpo de García, hizo con su mano una seña de “chiquito”, ante la incredulidad de los reporteros.

Lyn May en una breve entrevista durante la premier de la obra “Sie7e”./ FOTO: Especial

La artista habló también de su fugaz romance con Eric del Castillo, a quien recordó como todo un caballero cuando iniciaron sus carreras en el cine.

No sé si vieron (la película) ‘Perro Callejero’, ahí salimos, cuando estábamos empezando mi carrera nos conocimos, fue mi amante cuando éramos jóvenes, todavía no nos casábamos ninguno de los dos, fuimos amantes pero ya ya pasó”.

Lyn May y Eric del Castillo cuando eran jóvenes./ FOTO: Especial

Andrés García niega a Lyn May

Cabe recordar que Andrés García también se ha referido a Lyn May en algunas entrevistas, pero no para hablar de su amorío, sino todo lo contrario, para negarlo.

En una plática que sostuvo el actor de 80 años con Gustavo Adolfo Infante, aseguró que anduvo con una hermana de Lyn May.

(Lyn May y yo) Nos atraíamos pero resulta que yo andaba con su hermana, una hermana joven muy bonita, era una vedette impresionantemente bella, entonces yo no quería pos perder esta porque las mujeres se lo echan en cara, me hice a un lado, me aguanté las ganas porque la hermana estaba mejor”, fue la versión del actor a principios de año.

Así lucían Andrés García y Jorge Rivero en sus mejores años./ FOTO: Especial

No le gusta Belinda

En la misma entrevista de Lyn May para Omar Argueta de “Sale el Sol”, le preguntaron su opinión sobre Belinda.

No me hables de Belinda porque no me gusta, está muy flaca, canta feo, no me gusta… ¿Celosa de quién? Yo tengo unos buenotes, mira a me han dado anillos pero anillos eh bonitos… no me cae gorda ni flaca ni nada simplemente nunca la he visto, se me hace gris”, opinó de la prometida de Christian Nodal.

