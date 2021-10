VIDEO. Maite Perroni confesó que odia WhatsApp por esta razón

España.- El día de hoy las redes sociales desquiciaron a media humanidad debido a una caída. El problema se inició alrededor de las 16:00 GMT y se extendió por todo el mundo, afectando a unos 3.000 millones de personas.

Curiosamente, antes de que esto sucediera, Maite Perroni salió a revelar que odia WhatsApp. Durante una entrevista a Televisa Espectáculos, la actriz confesó que no es muy fan de comunicarse a través de ese medio.

La declaración se realizó en la alfombra roja de los famosos premios Platino, que se llevaron a cabo en Madrid, el pasado fin de semana, donde también se reencontró con su amigo y compañero de serie Alejandro Speitzer.

Las cámaras captaron el emotivo momento donde los actores se encontraron y se dieron un gran abrazo amistoso, y expresaron su alegría por toparse en otro continente y en una premiación en la que el ex de Esther Exposito estaba nominado.

Aquel momento Speitzer lo encontró perfecto para reclamarle a Perrioni por qué no le había contestado los mensajes en WhatsApp, a lo que ella replicó con otro reclamo, no obstante, la ex RBD confesó que “odia WhatsApp”:

Yo tengo un conflicto en mi vida, me choca whatsapp, me reporté y no me contestó, yo ayer iba a cenar a Sal Mestiza… pero es verdad odio whatsapp, no me gusta el teléfono como que ahora con la tecnología nos vemos obligados a contestar inmediatamente los mensajes o las llamadas”, confesó.

