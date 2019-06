Mara Patricia Castañeda se disculpa, dijo que viudo de Edith González tenía cáncer

CDMX.- La periodista Mara Patricia Castañeda se presentó en el programa “Hoy” de Televisa, para ofrecer una disculpa pública a Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, por informar que él también padecía cáncer.

La coordinadora de Televisa Espectáculos en México compartió cuadro con Andrea Legarreta para decir que así como informó la muerte de Edith González, también debe tener el valor de aceptar su error y disculparse por informar que Lorenzo Lazo tenía cáncer, lo que es mentira.

Es la primera vez que me ocurre y me avala una historia de más de 30 años de trabajo constante en el espectáculo en México... las fuentes no eran las correctas, sin embargo, vengo a ofrecer una disculpa pública al señor Lorenzo Lazo y a su familia, y por supuesto en memoria de Edith González porque el señor goza de completa salud, cosa que me alegra, que esté completamente bien el señor”.