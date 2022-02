León.- Maya Nazor y Santa Fe Klan son novios desde agosto del 2021 cuando él le pidió que fuera su novia al pie del Teatro Juárez en su natal Guanajuato Capital, y desde entonces se habían mostrado muy enamorados en fotos y videos hasta que el rapero inauguró su tienda de ropa.

Maya Nazor y Santa Fe Klan vacacionaron en Cancún a principios de enero de 2022./ Foto: Instagram

El pasado 26 de febrero, el intérprete de “Te iré a buscar” abrió las puertas de su tienda de ropa en el barrio Santa Fe en Guanajuato Capital, donde él creció y desde donde se convirtió en un gran éxito del Hip Hop mexicano.

Luego de que sus fans compraron mercancía oficial como playeras, gorras, camisas, termos y sudaderas, Santa Fe Klan ofreció un concierto al que llegó custodiado y con chaleco antibalas.

Entre breves convivencias con los fans, firmas de autógrafos, fotos del recuerdo y su presentación musical en su barrio natal, nunca se vio a su novia Maya Nazor, quien tampoco usó sus redes sociales para apoyarlo con su negocio.

Santa Fe Klan el día de la inauguración de su tienda de ropa./ Foto: TikTok

Levanta Maya Nazor sospechas de truene

Los seguidores de Santa Fe Klan en TikTok y en Instagram, comenzaron a notar la ausencia de Maya Nazor en la inauguración de la tienda de ropa, por lo que sospechan que la pareja terminó.

“¿Ya no anda con la interesada?”, “Ojalá y ya la haya dejado”, “Si no se vio la novia para nada”, “¿Qué onda con Maya porque no estuvo con Santa Fe Klan?”, fueron algunas de las preguntas y comentarios en TikTok.

Algunos de los comentarios de fans de Santa Fe Klan en TikTok./ Foto: Captura

Y es que la novia del rapero ha sido fuertemente criticada en varias ocasiones, primero porque el año pasado se desató el rumor de que le había sido infiel a Santa Fe Klan con el niño millonario Fofo Márquez.

Además, muchos seguidores de Ángel Jair Quezada Jasso, como se llama el cantante, han acusado a Maya Nazor de andar con él sólo por su dinero y porque es actualmente uno de los músicos mexicanos más importantes del momento.

Última foto de Maya Nazor

La última foto que publicó Maya Nazor en su cuenta de Instagram es una donde ella está sentada sobre la cama con una blusa color verde, un short de mezclilla, y una expresión seria.

Para acompañar esta imagen, la influencer de 23 años originaria de Cuernavaca, Morelos, escribió: “Abrázame fuerte, de mi no te vayas”.

Maya Nazor en una de sus últimas publicaciones de Instagram./ Foto: Instagram

Su última foto junto a Santa Fe Klan data del 11 de febrero, los novios aparecen abrazados, él le besa la mejilla derecha mientras ella cierra los ojos y sonríe.

Para esta publicación, la joven escribió: “Sin dudarlo te elegiría en mi siguiente vida también. Te amo y siempre lo haré”. Y Santa Fe Klan le respondió: “Yo igual mi amor si volviera a nacer te buscaría otra vez a ti hasta encontrarte te amo princesa eres la mejor!!”.