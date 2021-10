‘Maya y los tres’ la nueva serie de Netflix que va al rescate de la herencia latina

AM.- La actriz Sandra Echeverría, es parte del mítico mundo de ‘Maya y los tres’ que pretende rescatar por medio de los dibujos animados, el orgullo por nuestra herencia mexicana.

“Maya y los tres” aborda un mundo fantástico en donde impera la magia y cuatro reinos se reparten sus tierras; Maya es una princesa guerrera, valiente y rebelde que está a punto de celebrar sus XV años y su coronación.

Pero todo cambia cuando los dioses del inframundo hacen acto de presencia, y anuncian que la vida de Maya le pertenece al dios de la guerra; un precio que debe pagar por el pasado secreto de su familia.

Si Maya se niega a obedecer, el mundo entero sufrirá la venganza de los dioses. Decidida a salvar a su querida familia, a sus amigos y su propia vida, Maya emprende una emocionante aventura para cumplir una profecía ancestral que presagia la llegada de tres grandes guerreros que la ayudarán a derrotar a los dioses y salvar a la humanidad.

Sandra Echeverría habló sobre su papel en esta cinta como Maya -versión en español-, y el orgullo de trabajar con Jorge Gutiérrez, quien tiene entre su historial el dar vida a historias como “El Libro de la Vida”.

“Es apasionada, rebelde, amorosa y es salvaje...tiene tantas mezclas, matices y me permitió jugar con mi voz, hacer animación, y agradezco a Jorge estar de nuevo en este proyecto”, continuó.

El creador Jorge R. Gutiérrez (‘El Tigre: The Adventures of Manny Rivera’, ‘El libro de la vida’) habló sobre su creación, compuesta por nueve episodios épicos. ‘Maya y los tres'' transcurre en un mundo de fantasía ficticio y narra una aventura repleta de sentimiento y humor e inspirada en una colorida mezcla de las mitologías azteca, maya e inca y la cultura caribeña actual .

Era súper fan de las historias de guerreros, brujas, del medievo y cuando fui al museo por primera vez me hizo ‘el clic’ y mi papá me mostró libros. El tema tiene mucho peso, y tengo 46 años y hasta esta edad me sentí seguro de poder contar una historia como ésta, me inspiré en este mundo, en los incas, maya, azteca”, comentó en entrevista.