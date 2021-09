México.- Netflix sorprendió al lanzar el teaser del tráiler de su próxima película “Don't Look Up”, que en español significa “No Mires Arriba”, en la que reúne a las estrellas de Hollywood: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, además de la cantante Ariana Grande, quien hace su debut en la plataforma streaming.

Un DiCaprio sufriendo un ataque de ansiedad es una de las primeras escenas del teaser tráiler de “Don't Look Up”, donde el actor de “Titanic”, junto con Lawrence, acuden a ver a Streep, como la futura presidenta de Estados Unidos, para advertirle a ella y a su hijo, interpretado por Jonah Hill, que “un cometa se dirige a la tierra”, pero pecan de incrédulos.

¿Sabes cuántas reuniones sobre el fin del mundo hemos tenido?”, responde el personaje de Meryl Streep, restando importancia al aviso.

Aunque son pocos segundos, en el teaser tráiler también se puede ver a los actores Tyler Perry, Cate Blanchett y Timotheé Chalamet. En los créditos de la nueva cinta de Netflix, también figura el actor Chris Evans, aunque él no apareció en este adelanto.

Sinopsis oficial de ‘Don't Look Up’

“Advertir a la humanidad sobre un meteorito del tamaño del Everest resulta incómodo. Con la ayuda del doctor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate (Jennifer Lawrence) y Randall (Leonardo DiCaprio) emprenden una gira mediática que los lleva desde el despacho de la indiferente presidenta Orlean (Meryl Streep) y su servil hijo y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill) y a la emisión de The Daily Rip, un animado programa matinal presentado por Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry)”.

“Don't Look Up” cuenta con el guión y la dirección de Adam McKay, quien ha dirigido algunos programas de “Saturday Night Live”, así como las películas “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, “Step Brothers”, “Land of the Lost” y “The Goods: Live Hard, Sell Hard”, por mencionar algunas.

También es reconocido por haber escrito el guión de “Ant-Man”, la película de superhéroes lanzada en 2015, basada en los personajes homónimos de Marvel Comics: Scott Lang y Hank Pym.

Fecha de estreno de ‘Don't Look Up’

De acuerdo con Netflix, “Don't Look Up” llegará a cines seleccionados y a la plataforma streaming el próximo 24 de diciembre, fecha de estreno ideal para disfrutar de una Navidad sensacional con esta película que reúne a medio Hollywood.

Entre los comentarios de quienes ya vieron el teaser tráiler, destaca precisamente el “épico” reparto de la cinta, y además aseguran que si Leonardo DiCaprio aceptó protagonizar “Don't Look Up”, es debido a que es una muy buena película, ya que él no acepta cualquier papel.

