México.- El ex Garibaldi, Charly López dejó muy en claro que no quiere tener contacto alguno con su ex esposa Ingrid Coronado, pues su relación con la ex conductora de “Venga la Alegría” no es buena y además no le tiene ningún cariño.

En entrevista con Michelle Rubalcava, Charly López reveló su relación y sentimientos hacia Ingrid Coronado y dejó claro que no la quiere cerca de él.

No hay ningún tipo de relación, ni tampoco la quiero, para que yo diga eso, debe haber algo atrás fuerte, ni siquiera la quiero, no es lo que yo pensaba que era” dijo Charly.

Charliy López no quiere a Ingrid Coronado cerca de su vida

Aunque ya son 17 años desde su separación, Charly López no termina de limar asperezas con su ex pareja y madre de su hijo, Ingrid Coronado, a quien no quiere cerca de su vida y menos hablar con ella.

Ingrid y Charly se casaron en 1998 y tuvieron un hijo.

El cantante no detalló las razones por las que no quiere relacionarse con la ex conductora de TV Azteca, sólo se limitó a decir que ya no hay motivo por el cual deba hablarle, pues hijo Emiliano ya es mayor de edad y puede valerse por sí mismo.

Michelle Rubalcava cuestionó a Charly si ya no le hablaba para nada a Ingrid, a lo que el cantante le respondió que ‘no la quiere cerca de su vida’.

No, no hablamos en absoluto y no tenemos porque, mi hijo ya tiene 22 años, ya se maneja solo, tiene camioneta, o sea, ya no hay tema”, dijo Charly López.

Y recordó que hace años, su hijo Emiliano vivió con él, pero luego del divorcio de su mamá Ingrid Coronado y Fernando del Solar, el joven decidió acompañar a su madre durante este difícil proceso.

Me dice Emiliano: ‘papá, dame chance de ir con mi mamá porque la siento que está sola y todo’, se me hizo muy maduro de parte de Emiliano hacer eso y se fue a vivir con ella, contó el ex Garibaldi.

