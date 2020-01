No vengo a ser tu amiga: Danna Paola explota contra Gibrán de La Academia

CDMX.- La cantante y actriz mexicana Danna Paola, quien funge como juez de ‘La Academia’ ‘explotó’ la noche de este domingo contra Gibrán y Francely, quienes la llamaron ‘cul...a’ durante la semana y ella no se quedó callada y les reclamó.

En la misma emisión de este domingo, era tanta la molestia de la cantante hizo lo que Lolita Cortés en su momento, pidió que no votaran por Gibrán, y parece que resultó, pues fue el expulsado de la noche.

El programa se realizaba con normalidad hasta que tocó el turno de cantar a Gibrán, a quien Danna Paola le comentó que su interpretación había sido más que buena, pero de manera sarcástica.

Gibrán es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado, has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, le has hecho caso a tus maestros, para mí ha sido maravilloso, tú dime ¿así no soy cul… a contigo?”, le recriminó Danna Paola.

La también actriz le señaló que ella escuchaba todo lo que decían él y Francely de ella en 'La Academia' y que no le parecía correcto que se expresara así de alguien, sobre todo si se trata de una mujer.

Es una falta de respeto en primera insultar a una mujer, si así te refieres a mi porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresar de cualquier otra mujer”, le dijo a la cara a Gibrán.

Y es que durante la semana Gibrán le contó a su novia Francely que cuando estuvo fuera de la casa de La Academia se encontró a Danna Paola en los pasillos de la televisora y que ella lo saludó, él le respondió con otro hola pero ya con Francely agregó en tono de broma: Hola Danna, gracias por ser tan cul..a conmigo”, a lo que Francely agregó: ‘por dos’.

Pero el reclamo de la intérprete de ‘Mala Fama’ no paró ahí, de paso aprovechó para decirle a Gibrán que su rendimiento en 'La Academia' desde su regreso fue nulo y que no merecía estar ahí.

Que triste por ti porque yo no sé a qué regresaste, no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste, hay mucha gente allá afuera que podría utilizar tu lugar, si lo que hago te hace creer que soy culera, i’m so sorry, yo no vine a ser tu amiga, ni a decirte lo que quieres escuchar”, le recalcó Danna Paola.

Gibrán se disculpa, pero Danna Paola lo ignora

En su defensa, Gibrán le ofreció una disculpa y dijo no recordar haberla ofendido, pero ella estaba lista y pidió que mostraran el video que capturó el momento.