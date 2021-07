Nueva Jersey.- Que Paul McCartney cante en una fiesta privada la canción “I Saw Her Standing There” de The Beatles, es algo casi imposible, por lo que un video de este momento quedó grabado y ahora se está haciendo viral.

Lo que muchos denominan como “palomazo” es lo que hizo Paul McCartney en una fiesta privada a la que asistió con su esposa Nancy Shevell.

En el video que ya es viral, de apenas tres minutos, se ve al cantante sosteniendo un micrófono, parado junto a su esposa Nancy, quien pocos segundos después, deja a su talentoso esposo como “rey del escenario”, para después volver y hasta ponerse a bailar.

Cautiva Paul McCartney a invitados

Una vez que Paul McCartney se “adueña” del escenario de la fiesta privada, se quita el saco que llevaba puesto para cantar “I saw her standing there” de The Beatles, mientras se escuchan las primeras notas del tema, entonadas por una banda que fue contratada para el evento.

Por supuesto que los invitados lanzaron ovaciones al músico de 79 años de edad, quien se “come” el escenario como solo una leyenda como él puede hacerlo, mientras la gente se acerca a él, grita, le aplaude, baila, se alegra.

La canción que Paul McCartney retomó en este evento, fue escrita y compuesta por John Lennon y el mismo Paul McCartney, incluido en el álbum debut de The Beatles “Please Please Me”.

Video viral de Paul McCartney es viejo

Aunque en las redes sociales muchos fans de Paul McCartney aseguran que este “palomazo” fue en la fiesta de graduación de una de sus nietas, los hechos ocurrieron en 2019 en una reunión de trabajo de Nancy, cuando el cantante realizó una actuación sorpresa para impresionarla en la fiesta navideña de su empresa.

Supuestamente, el show habría sido en Hudson House, en Jersey City, durante el evento organizado por la compañía New England Motor Freight (NEMF) en donde la mujer es ejecutiva.