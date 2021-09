México.- Romina Marcos, hija de ‘la mujer escándalo’, Niurka; compartió una foto donde posa en ropa interior, defendiendo su cuerpo y hablando sobre la importancia de amarnos tal y como somos.

La joven influencer enamora constantemente a sus seguidores en Instagram apoyando el llamado “Body Positive“. La joven lucha contra los estereotipos de género y los estándares de belleza actuales.

Es común que Romina comparta mensajes a favor de los cuerpos reales y diversos mensajes de apoyo a las mujeres y hombres quienes lucen su cuerpo con orgullo y sin pena alguna.

Romina lució lencería sencilla mientras, su mensaje deja claro que el cuerpo cambia y constantemente debes aceptarlo, ella segura que ama su figura y no pretende que esta sea perfecta.

La hija de la protagonista de “Aventurera”, asegura que debemos portar con orgullo cada marca de nuestro cuerpo, pues es evidencia de aprendizaje y experiencias vividas.

“Mi cuerpo cambia. A veces es grande, a veces chiquito. Unos días se siente bien y otro mal. A veces amanece enérgico y otras veces no tiene ganas de nada. No soy lo que me dijeron, no soy lo que vi en la tele, no soy lo que ven en una red social”, escribió Romina.