México.- Bien dicen que 'nadie es monedita de oro' y esto lo está comprobando actualmente la chef Cyntia González, quien tras su participación en "Survivor México" donde era una de las favoritas para ganar el reality, se enfrenta al rechazo en "Venga la Alegría".

Luego de levantar polémica tras su cambio físico al operarse la nariz al igual que su fiel amigo Julio Barraza, se integró al programa matutino "Venga la Alegría" en su emisión de fin de semana, pero su participación no ha sido bien recibida por los televidentes, quienes a través de las redes sociales han expresado su rechazo.

Este fin de semana, Cyntia González preparó un par de platillos en la sección de recetas, pero a pesar de ser una excelente cocinera, como lo dejó claro en "Survivor México", no convence al público, pues muchos aseguran que no 'conecta con la gente'.

A través de la cuenta oficial de Instagram del programa matutino de TV Azteca, compartieron una imagen de Cyntia junto al texto: “En nuestra sección ‘La Señora de las Plantas’, @cyntiagonzalez_tv nos dice cómo lograr que se conserven increíbles dentro de casa!”.

La reacción de algunos usuarios en la red social fue de rechazo y crítica a la participación de Cyntia, de quien señalan que es aburrida.

Solo por ser la protegida de Kristal la quieren meter en todo, no logró que ganara Survivor y quieren que la aceptemos, nada profesional este programa”, expresó un internauta.

“Neta a esa señora nada más por ser amiga de Kristal la quieren meter hasta en la sopa, entiendan que el éxito de un programa se basa en escuchar a tus televidentes, y el 90% la queremos fueraaaaa”, “Porque Cynthia en serio tomen en cuenta al público es pésima en serio”, “Totalmente de acuerdo, peleonera, rencorosa, no conecta con el público, pesadita”, “No más nooo ..da una”, “Sección aburrida y pésimas recetas, mejor quiten la sección, la Sra. No tiene ángel desde MasterChef”, “Qué flojera sus recetas”, fueron otros de los mensajes.

Sin embargo, los fieles seguidores de la chef salieron en su defensa, y le mostraron su apoyo, incluso respondiendo en la misma red social a quienes la atacaban.

“Eres una mujer muy fuerte Cynthia, te admiro mucho lo estás rompiendo por eso el ardor de muchos”, “Vamos Cyn que si los perros ladran vas avanzando”, “Si Kristal no es la productora del programa hasta dónde llegan con su hate nombre si no le gusta que hace aquí criticando es domingo vaya hacer algo productivo por usted y su familia”, fueron los mensajes de quienes defienden a Cyntia.

Me cae bien, pero no me gusta su forma de dar recetas! La prefiero peleando”, fue otro de los mensajes en Instagram.