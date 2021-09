Sale Inés Gómez Mont a dar su versión y se declara ‘inocente’

Ciudad de México.- Ya han pasado varias semanas desde que se giró órden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo,Víctor Álvarez Puga, por varios delitos, entre los que se destaca enriquecimiento ilícito, fraude y evasión de impuestos.

Inés asegura que es madre y conductora de televisión, por lo que no tienen razones para formar parte del crimen organizado. Tajante, plantea que al escribir un comunicado teme que sus declaraciones pudieran complicar el proceso legal en el que se encuentra.

Después de guardar silencio y mantenerse fuera del país, la conductora por fin dio su versión de la situación a través de un comunicado que subió a su perfil de Instagram:

Inés Gómez Mont rompe su silencio

He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”, comienza el texto.

La otrora conductora de espectáculos confesó estar al tanto de las acusaciones que se hicieron en contra de su marido y de ella, por presuntamente recibir dinero de dos contratos públicos que suman la cantidad de 3 millones de pesos, además de estar directamente relacionada con el narcotráfico.

Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia”, concluyó.

Ante estas declaraciones, sus seguidores y algunos famosos reaccionaron inmediatamente. Como Yanet García, quien comentó: “Mucha fuerza”. En tanto que otros usuarios le enviaron buenas vibras deseando que todo salga bien y que se aclarara lo más pronto posible.

Se sabe que fue en junio de este año, su equipo legal logró un amparo tras haber sido acusada de realizar supuestamente operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, trascendió que la también actriz mexicana evitó un juicio por evasión fiscal al pagar a la Hacienda Federal la cantidad de 10 millones 967,000 pesos por contribuciones.

