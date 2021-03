Salma Hayek fue 'amorío de una noche' para Erik Rubín

Ciudad de México.- ¡Qué escondidito tenía Erik Rubín su amorío con Salma Hayek!

El esposo de Andrea Legarreta, la conductora del programa "Hoy" de Televisa, fue invitado del Escorpión Dorado, a quien le contó de los romances que tuvo en su juventud, cuando formaba parte del exitoso grupo de Timbiriche.

Angélica Rivera, Thalía, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y Salma Hayek forman parte de la lista de amores del músico, antes de casarse con Andrea Legarreta.

Entre risas, Rubín desempolvó los recuerdos, y contó cómo se relacionó con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, uno de los casos más sonados.

Con la Pau empezamos a tener conexión pero ella tenía novio, yo me clavé muy cabrón, en el inter yo empecé a salir con la Guzmán porque no teníamos nada formal. Después la Ale quiso formalizar más y nos volvimos oficiales", relató.

Aunque estaba en una relación formal con la hija de Silvia Pinal, finalmente se decidió por "La Chica Dorada".

No me quedó de otra más que decidirme y me decidí por Paulina... todo terminó con un par de bellísimas canciones", concluyó Erik.