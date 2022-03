Sorprende Sylvia Pasquel al tocar el tema de Frida Sofía a quien envía este mensaje

Ciudad de México.- Al paso del tiempo y con base a todo lo que se ha publicado de la dinastía Pinal, se sabe que los pleitos entre sus integrantes son muy comunes. El más reciente fue la presunta disputa por el teatro de Silvia Pinal entre Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán

Pero las declaraciones de “La Pasquel” sorprendieron últimamente , pues se sinceró como nunca antes y habló acerca de la relación que tiene con su sobrina Frida Sofía.

Los medios de comunicación no perdieron oportunidad para cuestionar a la abuelita de Michelle Salas, sobre el escándalo que pasó la hija de Alejandra Guzmán, quien tras una trifulca en un restaurante fue trasladada a la cárcel de Miami donde pasó varias horas.

La Pasquel se sinceró durante una entrevista con el programa Hoy. Foto: Especial.

Ante la polémica situación, Sylvia Pasquel rompió su silencio y aunque no quiso abordar el tema de la situación legal de la también influencer, sí le mandó un conmovedor mensaje, destapando el gran cariño que siente por ella pese a todas las declaraciones.

“Es mi sobrina, yo la quiero y la procuro, aunque sea a distancia, ojalá pronto las cosas puedan estar en su lugar”, expresó la primera actriz en una entrevista con el programa Hoy.

Recordemos que esta no es la primera vez que la mamá de Stephanie Salas se refiere a la joven cantante; el pasado mes de enero fue varios reporteros le cuestionaron para conocer su opinión acerca de la detención de Frida Sofía, destacando que son cosas de familia y que no hablaría al respecto porque no le correspondía.

La primera actriz aseguró que está abierta a una reconciliación. Foto: Especial.

“Son cosas que suceden en mi familia, pero que no son responsabilidad mía, ni dar entrevistas, ni aclaraciones, ni nada, yo solo me mantengo al margen”, zanjó en aquella ocasión, donde además reveló, que ella está dispuesta a una reconciliación con la hija de Alejandra Guzmán.

“El que se quiera acercar a mí, con todo el gusto, con todo el amor del mundo lo recibo, con los brazos abiertos, pero tampoco me ando ofreciendo de ‘aquí estoy’”, acotó Pasquel.

ebecerril@am.com.mx