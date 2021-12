‘Spiderman: No Way Home’ está en ‘Cuevana’ y se viraliza

AM.- Según admiradores de ‘hueso colorado’ de ‘Spiderman: No Way Home’ ya se encuentra en la plataforma de Cuevana, que rápidamente se viralizó tras la noticia.

Tras el estreno de la cinta el pasado 15 de diciembre, algunos usuarios reportaron que la nueva cinta de Marvel ya está en Cuevana.

Cabe mencionar que Cuevana es un sitio de internet, donde se pueden ver películas de Marvel y de otras plataformas digitales.

Algunas de ellas, son grabadas desde el cine desde el día del estreno.

El catálogo de Cuevana. Foto: Captura

Muchos usuarios, que no han podido acudir a los cines, ya están celebrando y hasta maratoneando con las películas de Spider Man y Dr. Strange, para entender este nuevo universo.

Los fans de Spiderman en el cine. Foto: Toño Castro

‘Llueven los memes’

El estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha sido todo un fenómeno, y tras la viralización de ‘Cuevana’, usuarios festejaron con memes que la película ya está en esa red.

A pesar de que tiene pobre calidad e incluso se escuchan los ruidos de los asistentes al cine, no ha detenido ni a los usuarios ni a los memes.

Las burlas no faltaron. Foto: Especial

Los memes no podían faltar. Foto: Especial

Los memes de Cuevana. Foto: Especial

Las noticias de AM en

Síguenos