¿Te acuerdas de Rubí la famosa quinceañera? Habla de su postulación como Alcaldesa

México.- Rubí Ibarra, quien se hizo viral por varios meses en 2016 por reunir a más de 30 mil personas en su fiesta de quince años, volvió a dar de qué hablar con su supuesta postulación con Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Charcas, en San Luis Potosí, en las próximas elecciones.

Apenas se dijo que Rubí Ibarra, de 20 años, tenía la intención de postularse para Alcaldesa, comenzaron las reacciones en su contra y de rechazo, lo que la llevó a decidirse y hablar del tema.

Pero la misma joven aclaró el tema a través de un video que compartió en redes sociales, donde explica que es totalmente falso y que no estaba ni enterada.

Esto es totalmente falso, no es verdad. Ni siquiera yo estaba enterada de la situación, pero muchas personas me hicieron llegar este tipo de información, las páginas y todo y me quedo…”, explica Rubí en stories de Instagram.