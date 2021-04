México.- Para aminorar el mal rato en el que el COVID-19 tiene sumergida a la gente, Televisa presentó “Noche de buenas”, su barra de comedia renovada, la cual se estrena este lunes, 12 de abril, después del noticiero con Denise Maerker.

En la rueda de prensa vía streaming, estuvieron Piere Angelo, Reynaldo Rossano, Mariana Ochoa, Lisset, Carlos Espejel y el primer actor, Alejandro Suárez, además del productor Reynaldo López.

Andrés Cortina, ejecutivo de Comedia, explicó que "Noche de buenas”, la cual inicia este 12 de abril, de lunes a viernes, por el canal de Las Estrellas, será una especie de campaña llamada ‘encabritados’, “para irnos a la cama con una buena sonrisa en tiempo de pandemia”.

Las sorpresas son cuatro franquicias: “Tic Tac Toc”, el reencuentro, los lunes; “40 y 20” con nueva temporada, del productor Gustavo Loza los martes; “Mi querida herencia” en su tercera temporada, los jueves; y “Relatos Mascabrones”, con los hermanos Freddy y Germán Ortega, los viernes.

Sobre “Mi querida herencia”, el actor Paul Stanley promete mucha diversión, pues es una comedia para toda la familia.

Somos un gran equipo, con Roxana Castellanos, aún no podemos cobrar la herencia, vamos a conocer más de todos los personajes, se va a divertir mucho la familia porque es una comedia blanca y pura”, explicó Paul Stanley.

A través de un enlace desde el set de grabación, los hermanos Freddy y Germán Ortega hablaron de “Relatos Mascabrones”, una comedia en la que habrá bailes y estará de vuelta "Jitomata y Perejila", a petición de la audiencia.

Agregó que habrá mezcla de humor, crítica, ácido, para tratar de sorprender.

Andrés Cortina agregó que “Noche de buena” nació en Televisa hace cuatro años y hoy regresa porque el público así lo pidió.

Sobre cómo nació la idea del reencuentro de Tic Tac Toc, el productor Reynaldo López explicó que fue una idea de 2019 cuando trabajó con varios comediantes.

La cantante y actriz Mariana Ochoa, quien se integra a la barra de comedia, agregó que se siente privilegiada de trabajar al lado del grande de la comedia, Alejandro Suárez. Agregó sentirse contenta por esta oportunidad que le da Reynaldo López.

La más nueva en la comedia soy yo, pero me siento privilegiada, trabajar con Reynaldo.

Sobre su participación en esta comedia, Lisset dijo sentirse contenta, pues la comedia es lo que más le gusta hacer, y recordó cuando protagonizó la versión mexicana de “La Niñera”.

Ahora que me dan la oportunidad, que me permitan hacer comedia que es lo que más me gusta hacer, se van a divertir muchísimo, mi personaje es la esposa de Héctor Sandarti que se llama (Gerardo) un hombre machista, nos reencontramos con Reinaldo Rossaldo y de ahí se comienzan a entrelazar los personajes”, contó divertida.