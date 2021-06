Ciudad de México.- Chiquis Rivera confesó hace unos años que sufrió abuso sexual de parte de una mujer cuando era niña, y aunque no reveló el nombre, su tía Pita Saavedra negó que haya violado a la hija de Jenni Rivera.

Sebastián, el hijo transgénero de la tía Pita Saavedra, recientemente destapó que su propia madre abusó de una niña de 11 años de edad, y aunque no dijo que se tratara de Chiquis Rivera, los usuarios de redes sociales especulan que se trata de la cantante y empresaria.

En un programa de espectáculos, Sebastián contó que enfrentó a su mamá para saber si abusó de Chiquis Rivera hace años, pero lo único que consiguió fue que lo corrieran de la casa. Ahora el joven asegura que la niña abusada, sí podría ser su pariente.

TAMBIÉN LEE: Lupillo Rivera llama ofendidos a quienes lo acusan de machista por comentario sobre Belinda

A través de su canal de YouTube, Pita Saavedra desmintió esta grave acusación y le pidió a Chiquis Rivera que salga a decir la verdad sobre esta polémica.

LEE TAMBIÉN: Ejercerán acción legal contra Sergio Mayer por tráfico de influencias en caso Héctor Parra

La hermana de la señora Rosa insistió en que necesita que limpie su nombre, porque sabe que entre ellas, existe cariño.

Yo me puedo defender sola, pero están diciendo que yo soy la mujer que te abusó de chiquita o que te violé… o yo qué sé. Te pido de todo corazón por ese amor que nos tenemos, porque yo sé que tú me quieres también y yo siempre te he defendido. No por eso me tienes que defender, sino que salgas y hables con la verdad, ¿quién fue esa mujer? Si no lo quieres decir, perfecto, pero di que tía Pita no fue. Me están atacando y hasta mi hijo Sebastián llegó a decir que no dudaba que yo fuera esa mujer”.