Toma fuerza el rumor de nueva novela de Adela Noriega y Angélica Rivera

Ciudad de México.- Cada vez son más fuertes los rumores que apuntan al regreso de Adela Noriega y Angélica Rivera a los melodramas mexicanos; incluso se ha dicho que sería de la mano del productor José Alberto “El güero” Castro.

Recientemente fue Chantal Andere quien abrió de nueva cuenta las especulaciones sobre la la posibilidad de compartir telenovela junto a “La Gaviota”, así lo dejó entrever con unas declaraciones que lanzó.

Pero la sorpresa no terminó allí, ya que los usuarios en redes sociales se quedaron impactados tras escuchar a la villana de telenovelas mencionar que también estaría conformando el elenco del nuevo proyecto Adela Noriega.

Recordemos que la hija de Jacqueline Andere compartió foro con sus colegas en 1988, cuando realizaron la novela “Dulce desafío” y en estos días confesó a la revista Quién que le entusiasma la idea de volver a coincidir con Adela y Angélica en una nueva producción, aunque de momento no hay nada escrito.

La verdad no lo sé, me gustaría mucho (actuar con ellas), pero con Adela no he tenido contacto desde hace muchos años", declaró Chantal.