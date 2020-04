VIDEO. ¡Hace calor!: Kylie Jenner, provocativa, se pone protector solar en todo el cuerpo

Estados Unidos.- La empresaria y modelo Kylie Jenner se dejó ver en un diminuto traje de baño negro de dos piezas el cual le permitió dejar a la vista su escultural cuerpo para colocarse protector solar de una manera provocativa.

Sentada de manera sensual y de perfil en un reposet, frente a la alberca, la sofisticada Kylie Jenner, de 22 años, comenzó a colocarse protector solar a modo de spray para cuidar su hermosa piel de los rayos del sol.

El hilo dental le permitió colocar el protector en todo el cuerpo, al tiempo que voltea, se mueve sensual y provocativa ante la cámara.

Hace calor aquí afuera”, escribió la hija menor de Kris Jenner.

Al parecer, Kylie, quien siempre se ha caracterizado por tener una vida rodeada de lujos, pasó una tarde de alberca y juegos al lado de su gran amiga, la influencer Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou, como lo demuestran sus stories de Instagram.

En stories se les ve a ambas colocándose el protector solar antes de iniciar una tarde de juegos y degustación de bebidas refrescantes.

Una de las primeras en reaccionar fue su hermana Khloe Kardashian, así como Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, quien simplemente la llamó: 'Mamá' y por supuesto su gran amiga, ‘Stassie’, quien la visita de manera frecuente en su lujosa residencia.

Kylie Jenner es la más pequeña del clan Kardashian-Jenner, que a sus 22 años de edad es una de las milmillonarias más jóvenes de Estados Unidos.

Es madre de una niña, Stormi Webster, de dos años, al lado del rapero Travis Scott, de quien se separó hace algunas semanas. Esto no le ha impedido lucir sus mejores atuendos y asistir glamourosa a eventos sociales en los que siempre es el blanco de atención, por su sofisticada imagen y belleza única.

Kylie Jenner es sorprendida sin maquillaje y en fachas

Hace unos días, la socialité y consentida de los mejores diseñadores de moda, Kylie Jenner, fue sorprendida en las calles de Los Ángeles, California, como nunca, sin una gota de maquillaje y en pants.

Al parecer, rompió la cuarentena unas horas para salir a comprar comida y visitar a su amiga Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou, en Beverly Hills.

Kylie Jenner es una socialité, empresaria, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.