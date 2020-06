VIDEO. ‘Lloro en mis terapias’, integrante de OV7 padece depresión crónica

México.- Contrario a lo que todos pensarían, la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad. El cantante e integrante de OV7, Kalimba, rompió el silencio y contó que padece depresión crónica desde hace años, problema que se agudizó a raíz del confinamiento causado por la pandemia del coronavirus.

El cantante, quien se unirá a la gira por los 30 años de OV7 contó para ‘Ventaneando’ que durante este confinamiento ha tenido días difíciles debido al padecimiento.

Y es que el encierro de más de dos meses combinado con la depresión crónica que padece, no han sido una buena mezcla para él, aunque todos los días lucha por salir adelante.

El intérprete de ‘Se te olvidó’ contó que también ha tenido que recurrir a terapias psicológicas para poder sobrellevar su condición.

Cuando queremos llenar la expectativa social y pública, mantenemos al personaje tan presente que descuidamos a la persona, y tal vez, la persona está gritando: ‘ayúdame me siento sola’. Esto yo lo viví muchos años y lo que me ayudó tuve una depresión muy muy fuerte y la que me sacó de ahí fue empezar a hablarlo, fue atreverme a decirlo: ‘sabes qué yo tengo depresión’, sabes que hay días que no me quiero parar a la cama. Hay días que estoy en el escenario frente a 30 ó 40 mil personas y quiero llorar y me quiero bajar y no quiero estar ahí, me me quiero ir a hacerme bolita a mi cama”.