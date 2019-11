VIDEO. Selena Gomez se pinta los labios de rojo pasión y manda beso a fans

Estados Unidos.- Un breve video a través del cual la actriz y cantante Selena Gomez envió un sensual beso a sus fans desató los comentarios en las redes sociales.

En el video, aparece la cantante en close up, lo que deja ver lo bello que es su rostro, y los comentarios se desataron cuando sonríe a la cámara de manera coqueta, con lipstick rojo en los labios envía un beso a la cámara para sus fans.

Si este video no te inspiró a ponerte el lápiz labial rojo, míralo de nuevo”, escribieron en la cuenta de iheartradio en Instagram.

Y los comentarios por parte de los ciberfans de la intérprete de ‘Wolves’ no esperaron, halagaron su belleza y le hicieron saber su admiración hacia ella.

Todo un maldito estado de ánimo, inspiración total”, “Ella debió casarse con Justin Bieber”, “Solo para reinas”, “Quiero ese lápiz labial”, le escribieron a Selena Gomez.

La actriz de 27 años de edad, nacida en Grand Prairie, Texas, en Estados Unidos, también es una productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda estadounidense.

Inició su carrera como actriz a los 10 años con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends.

La noche del martes 22 de octubre, Selena Gomez lanzó el sencillo ‘Lose you to love me’, cuya letra es una clara alusión a lo vivido con su ex novio Justin Bieber, según sus fans.

Pero no esperó y al siguiente día lanzó ‘Look at her now’, cuyas canciones han tenido éxito.