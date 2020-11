VIDEO. ‘Yo no era requerida’: Revela Luz Elena Gónzález maltrato de Lupita Jones

México.- Luego de que Sofía Aragón, ganadora de Mexicana Universal 2019, revelara que nunca fue apoyada por Lupita Jones, diferentes reinas de belleza contaron las penurias que vivieron con la directora, y ahora Luz Elena González habla sobre el episodio que le tocó cuando ganó Nuestra Belleza México.

La actriz y conductora recordó cómo fue el trato que le dio la ex Miss Universo cuando ella ganó el tercer lugar en 1994 del concurso de belleza y que por tal motivo tuvo que dejar su natal Guadalajara para radicar en la Ciudad de México, donde Jones la acogió en un departamento en donde se recibía a las jóvenes que destacaban en dichos eventos.

Luz Elena González ganó en 1994 el concurso Nuestra Belleza México. Foto: Especial.

Ya no tuve la oportunidad de trabajar con ella (Lupita) porque tuvimos una fuerte diferencia. Yo gané el tercer lugar en el nacional y me vine a vivir a la Ciudad de México y me dio hospedaje, un par de meses, en un departamento donde recibían a las chicas que habían ganado los primeros lugares de Nuestra Belleza y que tenían la beca para estudiar en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa). En ese tiempo estaba su ex cuñada y yo me quedé ahí y me dijeron que sólo podía dos meses”, explicó la conductora de ‘Aquí contigo’.

La actriz de telenovelas recordó que Lupita Jones le dejó de hablar cuando ella decidió irse del departamento de su ex cuñada. Foto: Facebook.

Cuando llegué las reglas fueron claras, el cuarto de la cuñada siempre estaba cerrado con llave, sólo me podían hablar por teléfono mis papás en la noche o en la mañana. No podía tocar nada del refrigerador porque no era mío, tenía yo que comprarlo”, aseguró no sin antes revelar que ni un vaso de agua podía tomar.

Luz Elena recordó que tuvo que comprar una colchoneta para dormir y que gracias al auto que se ganó en Nuestra Belleza Jalisco pudo moverse para ir a estudiar, sin embargo, por las duras restricciones no aguantó mucho tiempo, ya que se estaba deprimiendo.

Con tantas restricciones no aguanté y me fui”, dijo.

Agregó que gracias a que su novio, en aquel tiempo, que se llamaba Roy, le dio hospitalidad en su casa y su familia la acogió como una de ellos, ella tomó la decisión de ya no ir a dormir al departamento.

Luz Elena también confesó al programa ‘Aquí contigo’ que no le permitían que la visitaran y que la reacción de Jones al saber que no dormía allí, fue a acusarla con sus padres.

La actriz de telenovelas como ‘Antes muerta que Lichita’ también explicó que tras esto el trato de Lupita hacía con ella fue frío, porque se enojó mucho con ella.

Lupita le reclamó por su estatura, le faltaban dos centímetros

Para la conductora Luz Elena, que otras ex concursantes hayan alzado la voz es algo muy importante, ya que ella en algún momento pensó que todo esto iba a reventar y que la verdad iba a salir a la luz.

Yo estaba aquí porque iba a concursar a un certamen internacional por haber ganado ese tercer lugar. No recuerdo hoy por hoy el nombre. Teníamos un tema con la estatura porque me faltaban un par de centímetros para poder entrar al concurso, pero me dijo que ya se había arreglado”.

Pasa esto y de repente de un día para otro me dijo que ya no podía ir al concurso, ya no tuve la oportunidad de ir a ese certamen internacional y mandó a otra chica a ese concurso”, recordó González.

También confesó que le dolió mucho no haber ido al certamen, pero sobre todo porque Lupita Jones nunca volvió hablar con ella durante muchos años.

Había eventos de Nuestra Belleza en donde yo no era requerida. Literal me la encontraba en los pasillos de la empresa en donde trabajábamos y no me saludaba hasta después de 10 años, un día me dijo ‘hola’ y yo contesté. Me dolió, obviamente sí, pero mi positivismo, y seguí luchando por mis sueños… yo soy fuerte, pero hay gente que no lo supera”, explicó Luz Elena González.

Con información de Agencia SUN

MDHT