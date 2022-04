México.- La noche de este domingo 3 de abril se realizó desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas la gala de los premios Grammy 2022 en la que Vicente Fernández se llevó un galardón y el aplauso más fuerte de los asistentes.

'El Charro de Huentitán' ganó el Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por su disco "A Mis 80s", en el que competía contra Aída Cuevas con "Antología de la Música Ranchera, Vol. 2", Mon Laferte con “Seis”, Natalia Lafourcade con “Un Canto por México, Vol. II” y Christian Nodal con “Ayayay!".

Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, fue el primero en aparecer en el In Memoriam de los Grammy 2022. Foto: Twitter

Y aunque el momento en el que se anunció este Grammy no fue televisado, los televidentes sí pudieron ser testigos de cuando Vicente Fernández apareció en el In Memoriam de la ceremonia.

En la gran pantalla del escenario fueron apareciendo los artistas que se nos adelantaron, comenzando por una extensa galería de fotos y videos de Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters quien murió el pasado 25 de marzo en Bogotá, Colombia, mientras se escuchaban las voces de Ben Platt, Leslie Odom Jr., Cynthia Erivo y Rachel Zegler.

Ben Platt, Rachel Zegler, Cynthia Erivo y Leslie Odom Jr., fueron los encargados de cantar durante el momento en el que se recuerda a los artistas fallecidos. Foto: Twitter

Para honrar a la leyenda de Broadway Stephen Sondheim, quien murió el 26 de noviembre de 2021, se escucharon las canciones "Not A Day Goes By", "Send In the Clowns" y "Somewhere".

Pero el momento más emotivo fue cuando en la gran pantalla apareció la imagen de Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre del 2021 luego de permanecer hospitalizado por varios meses debido a una caída en su rancho Los Tres Potrillos que le provocó varias complicaciones de salud.

Cuando se vio la imagen de Don Chente con la leyenda ‘Mexican Ranchera Singer’ fue evidente que aumentaron los aplausos de parte de los asistentes reunidos en la MGM Grand Garden Arena.