Wendy de ‘Las Perdidas’ se hará 'la lipo' y reacomodarán su busto

León, Guanajuato.- En una transmisión en vivo, Wendy de 'Las Perdidas' habló sobre su próxima operación, que definirá su figura a una más femenina.

Durante su visita a San Luis Potosí, con el doctor Ángel Franco, Wendy habló sobre sus próximas operaciones.

El 6 de noviembre voy a entrar al doctor, que me va acomodar el busto; es una cirugía estética, me va a cerrar un poco más las bubies, me va a hacer la lipo, algo discreto y chistoso, para que ahora sí los hombres me deseen y no sólo sea la calentura”, dijo.