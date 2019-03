'Ya pronto voy a regresar': Angélica Rivera confirma su regreso a la televisión

Ciudad de México.- Tras varios años alejada de la televisión, Angélica Rivera, ha revelado que está lista para continuar con sus proyectos y planes profesionales, entre los que destaca, su regreso a la televisión.

Se reunió en Miami con la mamá de Maluma.

De acuerdo con información al portal de noticias Hola, la ex Primera Dama de México, fue captada paseando en Miami en compañía de algunas de sus amigas y aprovechó para platicar con la prensa y contar lo que tiene planeado en su vida después de su divorico con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Aunque no se conocen el motivo exacto por el que Angélica estuvo de visita en la ciudad, los medios la captaron e nuna reunión con la mamá y tía del cantante Maluma, quienes estuvieron con ella todo el día.

Los reporteros pudieron entrevistar a La Gaviota y le preguntaron cómo estaba, a lo que ella solamente respondió "Bien, feliz", mostrándose sonriente.

En ese breve encuentro, la prensa no dudó en preguntarle sobre su regreso a la televisión y aunque no detalló específicamente su reaparición, no dudó en responder emocionada.

Ya pronto, ya pronto, ya voy a regresar...", indicó la actriz mexicana.

Después de confirmar su divorcio, Angélica aseguró que retomaría su carrera, y también aprovechó para compartir cómo se encuentra su familia.

Desde su divorcio, han sido pocas veces las que se ha mostrado en público.

Mi familia está muy bien, gracias a Dios.", contó al programa Suelta La Sopa.

Aunque por ahora no se ha revelado información sobre sus próximos planes que la actriz tiene contemplados, han surgido rumores que indican que su regreso será con un papel de una icónica villana, versión que aún no ha sido confirmada.