Nuevo León.- A pesar de que fueron 12 días en la que permaneció desaparecida Debanhi Susana Escobar y trascendió a nivel nacional, el Gobernador de Nuevo León Samuel García afirmó que no conoce la carpeta de investigación y ni ha visto ningún video del caso.

En Facebook, antes de que se reuniera con el padre de Debanhi, Mario Escobar, que no duda en culpar a la Fiscalía que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero, de un trabajo deficiente, Samuel García pidió que hoy viernes se haga un esfuerzo para que se den a conocer el minuto a minuto de los videos, fotos, evidencias, cateos y rutinas que realizaron las autoridades.

"Imagínense, yo como Gobernador del Estado no conozco la carpeta, no he visto un video y así deben estar muchos, entonces yo pido con mucho respeto a la Fiscalía que se haga una Fiscalía abierta, de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia", aseguró Samuel García.

Las declaraciones de Samuel García las realiza con base a que la Fiscalía del Estado de Nuevo León es un órgano independiente del Ejecutivo.

Me equivoqué por creer en la Fiscalía.- papá de Debanhi

Durante la madrugada de este viernes, Mario Escobar, padre de la joven de 18 años, hallada sin vida la noche del jueves dentro de una cisterna en un motel de Escobedo, culpó a la Fiscalía por no haberla hallado.

La molestia del padre de Debanhi es que la Fiscalía revisó en dos ocasiones el motel Nueva Castilla y nunca encontró el cuerpo de su hija.

"¿Cómo empiezo?.... me equivoqué por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mí, que creyó en mi esposa.

"Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente, me equivoqué porque confié en la Fiscalía, vinieron aquí cuatro, cinco o seis veces, ni sé cuántas", expresó molesto durante la madrugada de hoy viernes 22 de abril de 2022.

El padre de Debanhi aseguró que su hija presuntamente fue acosada por el taxista y por ello bajó del automóvil.

