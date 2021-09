Monterrey, NL. – Satisfecho con todas las participaciones y aportes que se contemplaron para el estado, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepulveda, presentó el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) para 2022 y aprovechó para asegurar que nadie logrará que se pelee con el presidente Andrés Manuel López Obrador para aquellos que quieren "quieren ver sangre" y alientan la idea de que trató mal al estado.

Nuevo León recibirá el próximo año once mil 091 millones de pesos más, informó el gobernador e insistió que al estado le fue bien en la asignación de participaciones ya que recibirá ocho mil 348 millones de pesos adicionales, además de que en aportaciones serán dos mil 492 millones más de lo que se recibió en el año presente.

"Se logró algo realmente histórico, por fin se tomó en cuenta la población real con base al censo 2020, fuimos al estado al que más dinero le llegó", respecto al PEF 2021, señaló el gobernador electo. Samuel García añadió que cada año es la misma narrativa, pues en algunos sectores se destaca del PEF, los proyectos de infraestructura que no se enlistaron con asignación de recursos para su concreción.

Sin embargo, asentó que sí vienen enlistados en el PEF, proyectos como el tren suburbano, y las carreteras La Gloria-Colombia y la Interserrana, aunque por el momento sin asignación de recursos, pero para ello junto con legisladores del estado, empujará fuerte en las negociaciones cuando sea discutido y aprobado el presupuesto del próximo año.

Agregó que, al venir enlistados en el PEF, se podrán concretar vía ampliación presupuestal; desde el Fonadin, desde Banobras, o desde Nanfin, lo importante es que están presupuestados. Además, mediante un video solicitó al presidente López Obrador que le conceda una cita a fin de ver la forma de que se asignen recursos para los proyectos que a Nuevo León le interesan.

"Quieren que me pelee con Andrés Manuel, quieren ver sangre, no lo van a lograr ¿Por qué me voy a pelear si me llegaron como once mil millones de pesos extras en participaciones y aportaciones? somos el estado al que mejor le fue", dijo el mandatario electo, que ganó en las elecciones del pasado seis de junio, abanderado por Movimiento Ciudadano.