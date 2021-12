Comunidad LGBTIQ+ en Guanajuato, ve posibilidades de obtener amparo para matrimonio

Guanajuato.- Organizaciones civiles y activistas de la comunidad LGBTIQ+ tienen posibilidad de obtener un fallo favorable en el amparo que promovieron para obligar al Congreso local a legislar en materia de matrimonios igualitarios.

Esto lo aseguró la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, y añadió que el recurso fue presentado ante juzgados federales en noviembre y se espera que sea resuelto en un plazo máximo de tres meses. Ayer se llevó a cabo la audiencia constitucional del juicio.

El 9 de diciembre activistas y la organización Amicus que dirige el excandidato a la Alcaldía de León Juan Pablo Delgado, presentaron una demanda de amparo en contra del Congreso de Guanajuato al considerar que discrimina las iniciativas relacionadas con la comunidad LGBTIQ+

En caso de que les sea otorgado el amparo, el tribunal federal obligaría al Congreso local a calendarizar las iniciativas que en la legislatura pasada ni siquiera fueron dictaminadas, como la del matrimonio igualitario, terapias de conversión, bullying por orientación sexual o identidad de género, etc.

Esto no quiere decir que las iniciativas serán aprobadas.

“Ese amparo lo más seguro es que se gane, entonces por el tema de omisiones legislativas nos obliguen al Congreso a legislar en el tema, entonces ahora sí que esto va suceder sí o sí”, señaló la diputada.

Añadió que en tanto se desahoga el asunto legisladores locales podrían ir adelantando el tema y buscando los acuerdos para lograr la aprobación de la legislación al Código Civil.

Ángel Rocha consideró que legisladores del Partido Acción Nacional están esperando las resoluciones de la Corte sobre el tema, para en todo caso resolver las propuestas y respaldar con base en esta obligatoriedad su postura.

La legisladora reconoció la medida administrativa que se tomó desde la Secretaría de Gobierno y que a nivel interno permite que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio sin necesidad de un amparo. Sin embargo, dijo que siguen siendo necesarios los cambios legislativos.

“Es un oficio administrativo que da una orden que el Registro Civil lo haga, pero en el Código Civil no viene, entonces el próximo sexenio entra un nuevo secretario de Gobierno que va en contra de esa disposición y la cambia, manda otro oficio administrativo y dice que se frene, no, que se pare, entonces así no funciona, se lo aplaudo… pero falta el camino difícil que es legislar”, concluyó.

