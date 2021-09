¿Usted cree que no voy a llorar? Familias sufren los daños que les dejó las inundaciones

Abasolo, Guanajuato - “¿Usted cree que no voy a llorar?, se nos fue entre el agua mucho de nuestro patrimonio, de nuestro esfuerzo; en un abrir y cerrar de ojos…se me murieron mis gallinas, algunos cerdos y borregas, también mis perros, ahí están flotando entre el agua en los corrales; será muy difícil volvernos a recuperar".

Así lo expresó Isidro Ledezma, con el rostro y la mirada hacia el piso, mientras cuidaba sus pacas de rastrojo que pudo rescatar.

Isidro se puso a salvo en la estación del tren abandonada a un costado de la comunidad Estación Abasolo.

El hombre, de aproximadamente 75 años, fue uno de los tantos de damnificados que dejó el desbordamiento del dren Abasolo, producto de las intensas lluvias que agotaron el suroeste de Guanajuato este fin de semana.

Con la ayuda de su esposa y sus hijos, Isidro pudo rescatar camas, algunos muebles, documentos importantes y algunos otros artículos de cocina de primera necesidad. Colocó este patrimonio que rescató en la caja de su caminera y en un remolque.

Logré rescatar mi pastura, alcancé a rescatar también algo de mi ganado, pero otra parte se me murió. Mis borregas las llevé a un corral que me prestó un amigo…desde ayer me puse las pilas, desde que comenzó a desbordarse el arroyo, hice varios viajes", contó el agricultor-ganadero, con sus ojos llenos de lágrimas.