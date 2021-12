León, Guanajuato.- Ómicron, la nueva variante del COVID, sí debe generar preocupación, pero no pánico, por lo que no se deben cerrar las fronteras ni suspender las actividades, como el regreso a las clases presenciales.

Así lo señaló Christian Roberto Morales Furhiman, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Que nadie se sorprenda, ésta no será la última pandemia. Van a seguir habiendo olas de COVID-19 en 2022, el Ómicron es una variante de preocupación, no de pánico”, expresó durante su charla en el marco del Congreso Internacional de Prevención de Adicciones.

Christian Roberto Morales Furhiman, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Foto: Cutberto Jiménez.

“El Ómicron nos ha recordado que está lejos de terminar (la pandemia)”, apuntó. Y dijo que todo se complica por la mala política de vacunación a nivel mundial, pues al dejar sin vacuna a una alta población es la oportunidad para que el virus mute varias veces.

En entrevista el Representante de la OMS abundó sobre el riesgo de esta variante.

“Es una variante de preocupación, significa que tiene el potencial, estamos en estudio, no se ha definido todavía, ya sea de ser más transmisible, de ser más virulenta, es decir que pueda provocar una enfermedad de COVID-19 más grave, que pueda evadir la respuesta inmunitaria, y eso sí es muy complejo porque significaría que todos los esfuerzos que han hecho los países de avanzar en las campañas de vacunación habría que iniciarlos de nuevo y también pudiera tener algún en efecto en nuestras técnicas de detección”, apuntó.

VIDEO: ¿Qué es lo que se sabe de la nueva variante de COVID Ómicron?

Por el momento, agregó, se sabe que la prueba PCR sigue siendo totalmente efectiva para detectar Ómicron, pero hay uno de los genes que lo evade un poco y es preocupante porque es un gen que tiene relación con la capacidad de introducirse a nuestro organismo.

Lo que hay que hacer hoy día y de aquí a las fiestas decembrinas es continuar con la campaña de vacunación, asegurar de mantener la sana distancia, lavarse las manos y, sin lugar a dudas, el cubrebocas es un elemento importante para proteger a los demás.





Pese a Ómicron, urge al regreso a clases

AM preguntó si un evento masivo como el convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles en el Zócalo, sin obligar a usar cubrebocas, es un mensaje contradictorio a las precauciones que se deben seguir. La respuesta no abordó el tema:

“No hay Ómicron reportado en México, pero va a venir. Y con respecto al cierre de fronteras desde la OMS decimos que el cierre de fronteras no es una medida que evite la introducción de ningún tipo de variante, no conozco ningún país que haya cerrado fronteras y que evitó la llegada de Delta, por ejemplo, y eso tiene consecuencias económicas y sociales que no se compensan con evitar algo que al final no es evitable”, opinó.

Christian Roberto Morales Furhiman, representante en México de la OMS, durante su charla en el marco del Congreso Internacional de Prevención de Adicciones. Foto: Cutberto Jiménez.

Christian Roberto Morales destacó que es importante normalizar el regreso a clases.

“Las escuelas no son un lugar que uno identifique como foco de infección, sobre todo cuando se toman las medidas adecuadas. Continuemos con el regreso a clases, pero responsablemente, continuemos con nuestras reuniones familiares, con nuestros eventos políticos, con nuestros eventos culturales, pero manteniendo las medidas que protegen”.

Respecto al avance del plan de vacunación en México, el Representante de la OPS/OMS concluyó: “México es uno de los países que tiene un abasto de vacunas asegurado”.

